Un hombre de 25 años fue aprehendido este jueves por la mañana en barrio General Bustos, en la ciudad de Alta Gracia, por el presunto incumplimiento de medidas judiciales de restricción vigentes respecto de su expareja.

El procedimiento se inició alrededor de las 10:50, tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre una situación vinculada al posible incumplimiento de dichas medidas.

Personal de la Patrulla Preventiva se dirigió al domicilio y, tras constatar la situación, procedió a la aprehensión del hombre.

Finalmente, el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente, mientras se labraron las actuaciones correspondientes.