En la madrugada de este jueves personal policial fue comisionado a un sector de barrio Villa Oviedo, en Alta Gracia, tras un llamado de alerta recibido a través de la línea de emergencias 911. Según se informó, en el lugar se habría advertido la presencia de un hombre cuyas características coincidían con las aportadas previamente en relación con un hecho delictivo.

Los efectivos procedieron al control de un hombre de 36 años, quien llevaba consigo una bolsa de tela de color blanco. Al verificar su contenido, se constató que transportaba acolchados y una plancha de color blanco, elementos que guardarían relación con el hecho denunciado.

Ante esta situación, el hombre fue aprehendido y se procedió al secuestro de los elementos. El procedimiento quedó a disposición de la autoridad judicial competente.