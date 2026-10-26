Un motociclista de 34 años fue asistido por personal de emergencias médicas tras protagonizar un accidente de tránsito ocurrido este lunes a las 15:45 en la intersección de las calles Lucas V. Córdoba y Concejal Rossi, en la ciudad de Alta Gracia.

Según se informó, por causas que se intentan establecer, un automóvil Kia Sorento, conducido por un hombre de 51 años, fue impactado en su parte trasera por una motocicleta Yamaha YBR de 125 cc, al mando del hombre de 34 años.

En el lugar trabajó personal del servicio de emergencias médicas, que examinó al motociclista. Tras la evaluación, se determinó que no era necesario trasladarlo a un centro de salud.

Finalmente, ambos conductores intercambiaron los datos correspondientes y se realizaron las actuaciones de rigor.