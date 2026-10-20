Un accidente de tránsito entre un camión y una motocicleta se registró este martes 20 de octubre, alrededor de las 10:40, en la intersección de las calles Lucio V. Rossi y Lepri, en la ciudad de Alta Gracia. Tras un llamado al 911 que alertaba sobre el siniestro, personal policial se hizo presente en el lugar y constató la colisión entre un camión Ford 4000, conducido por un hombre de 50 años, y una motocicleta Honda XR 250, guiada por un joven de 19 años.

Por causas que se intentan establecer, ambos vehículos protagonizaron el choque. Al ser consultados, los conductores manifestaron que no necesitaban asistencia médica.

El hecho no dejó personas lesionadas.