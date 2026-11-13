Un importante accidente de tránsito se registró este viernes 13 de noviembre, alrededor de las 18:20, en inmediaciones de la rotonda de La Serranita, en la intersección de la Autovía y la Ruta Provincial 5. Un camión que circulaba en sentido sur-norte sufrió un desperfecto en el sistema de frenos y terminó impactando contra un sector del cerro.

Según la información policial, al advertir que el vehículo se había quedado sin frenos, el conductor, un hombre de 22 años, decidió arrojarse del camión para evitar quedar atrapado en el rodado. Sin control, el transporte continuó su marcha hasta colisionar de frente contra la formación rocosa.

Como consecuencia del impacto, la cabina del camión quedó totalmente destruida, mientras que el acoplado terminó atravesado sobre la calzada, provocando importantes daños materiales.

El conductor sufrió escoriaciones en distintas partes del cuerpo y un traumatismo en el tobillo derecho. Fue asistido inicialmente en el lugar por el servicio de emergencias y posteriormente trasladado al Hospital Regional Arturo Illia de Alta Gracia para una evaluación médica.

En el operativo intervinieron efectivos policiales, personal de emergencias y Bomberos Voluntarios de la zona.