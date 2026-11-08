Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada en la localidad de Despeñaderos dejó como saldo a un hombre de 36 años con lesiones. El hecho se registró alrededor de las 04:20, cuando personal policial fue comisionado a la intersección de las calles Buenos Aires y Tucumán, donde un automóvil Chevrolet Corsa de color gris había colisionado contra un poste de alumbrado público.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron al conductor, quien presentaba un corte en la frente. Una ambulancia local le brindó las primeras atenciones y posteriormente lo trasladó al Hospital Municipal para una mejor valoración médica.

En el operativo también intervinieron personal de Bomberos y de la Cooperativa de Luz. Una vez finalizadas las actuaciones correspondientes, se realizó la entrega del procedimiento.