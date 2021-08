Un altagraciense varado en España

Leandro, su mujer y su bebé de un año y medio, hace más de un mes no pueden volver al país. Viajaron a España por el fallecimiento de un familiar. «Si nos habilitaron para poder salir del país, por qué no podemos regresar», dijo.

«Cumplimos todos los requisitos e hicimos todos los trámites que nos pidieron para poder viajar, pero nos dijeron que no íbamos a poder volver», contó a Leandro al medio Cadena 3.

Aseguró que son muchos los argentinos que viven una situación similar y que hay un ataque a quienes viajan: «Nos acusan de buscar el virus, pero uno viaja por distintos motivos, y ahora nos está costando el derecho de volver a nuestro país», expresó.

«Apostamos a Argentina, a pesar de tener la posibilidad de vivir en España, tengo un comercio en Alta Gracia. Pero el gobierno me está empujando para que no vuelva más», expresó.

Aseguró que le han dado fechas de regreso pero que, al no ser vuelos autorizados, son cancelados continuamente.

«Apostamos al comercio y siento que el Presidente me está empujando para que no vuelva más. Quiero seguir apostando a mi país pero nos tratan muy mal, como argentino no me siento cuidado», cerró.