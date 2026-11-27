El hecho ocurrió en un local de artículos de limpieza de barrio Norte. Un particular retuvo al presunto autor hasta la llegada de la Policía y se logró recuperar la totalidad de los elementos sustraídos.

Un adolescente de 16 años fue aprehendido este viernes 27 de noviembre, alrededor de las 12, luego de un episodio de robo registrado en un comercio de artículos de limpieza de barrio Norte, en la ciudad de Alta Gracia.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 realizado por la propietaria del local comercial «Gamuza Artículos de Limpieza», quien alertó sobre la sustracción de distintos elementos de su establecimiento.

Personal de la Sección Motocicletas se dirigió hasta la intersección de las calles A. Aguirre y Prudencio Bustos, donde entrevistó a la damnificada. Según se informó, un particular había advertido la situación y retenido al presunto autor hasta la llegada de los efectivos policiales.

Finalmente, los uniformados procedieron a la aprehensión del adolescente y lograron recuperar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos.

El menor quedó a disposición de la autoridad competente, mientras se llevaron adelante las actuaciones correspondientes.