Las empresas lácteas de todo el país podrán inscribir sus productos hasta el lunes 16 de noviembre. El certamen se desarrollará el 25 y 26 de noviembre en Villa María, con 22 categorías de competencia. La iniciativa es organizada por el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, junto a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y entidades del sector lácteo.

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Bioagroindustria, informa que el próximo lunes 16 de noviembre vencerá el plazo de inscripción para participar del 4° Concurso Nacional de Quesos, Manteca y Dulce de Leche de la Región Centro, una propuesta destinada a reconocer la calidad de los productos lácteos argentinos, promover la innovación y fortalecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del sector.

La competencia se llevará a cabo los días 25 y 26 de noviembre en el Centro Cívico del Gobierno de Córdoba, en Villa María, donde especialistas evaluarán los productos participantes en un total de 22 categorías: 19 correspondientes a quesos, dos a dulce de leche y una a manteca.

La ceremonia de premiación tendrá lugar el próximo 10 de diciembre en la ciudad de Córdoba, oportunidad en la que se reconocerá a los productos destacados de cada categoría.

El certamen es organizado por el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, junto a sus pares de Santa Fe y Entre Ríos, en articulación con la Escuela Superior Integral de Lechería (ESIL) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL).

Esta iniciativa busca consolidar un espacio de encuentro, intercambio de experiencias y reconocimiento a la producción láctea nacional, además de incentivar la mejora continua de los procesos productivos y generar nuevas oportunidades de posicionamiento comercial.

Inscripciones abiertas hasta el 16 de noviembre

Las empresas interesadas en participar deberán registrar sus productos a través del sitio oficial del concurso, completar el formulario de inscripción y presentar la documentación sanitaria correspondiente, conforme a lo establecido en las bases y condiciones.

Para inscripciones, reglamento y más información, ingresar a: https://concursoargentinoquesosyotros.com.ar/