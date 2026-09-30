Tu Semilla, Tu Huerta: Llega la entrega de semillas para la huerta de primavera-verano

El Gobierno de Alta Gracia informa que este viernes 2 de octubre se llevará a cabo la siempre esperada jornada de entrega de semillas, en esta oportunidad para la temporada primavera-verano, del programa municipal «Tu Semilla, Tu Huerta».

La actividad tendrá lugar en el predio del Tajamar y se desarrollará en dos turnos para facilitar la asistencia de los interesados: por la mañana, en el horario de 10 a 13hs, y por la tarde, de 17 a 19hs.

Durante la jornada se entregarán kits de semillas para que los vecinos y vecinas puedan iniciar sus propios cultivos en casa o potenciar las huertas que ya tienen en marcha. Además, a medida que se vayan conformando grupos de asistentes, el equipo a cargo brindará breves charlas de capacitación para orientar a los vecinos sobre la siembra, el armado y los cuidados necesarios para tener una huerta exitosa.

Esta iniciativa tiene como objetivo fundamental seguir fomentando la sustentabilidad ambiental, promover el consumo de productos saludables y apoyar las economías familiares a través de la autoproducción de alimentos.

Se invita a toda la comunidad a acercarse al Tajamar en cualquiera de los dos horarios para retirar su kit, capacitarse y seguir fortaleciendo la apuesta por la salud y el ambiente.