Un accidente de tránsito con personas lesionadas se registró este viernes a las 08:30 en la Ruta Provincial S-495, a la altura del kilómetro 7, en jurisdicción de Villa Ciudad América. Un automóvil Ford Escort, conducido por una mujer de 39 años que viajaba junto a su hijo de 11, colisionó por alcance contra la parte trasera de un Chevrolet Corsa, en el que se trasladaban un hombre de 53 años y una mujer de 57.

Tras el impacto, acudió al lugar una ambulancia de Potrero de Garay, cuyo personal asistió a los involucrados y dispuso el traslado de tres personas —la conductora del Ford Escort, su hijo y el conductor del Chevrolet Corsa— al Hospital Regional de Alta Gracia.

Los trasladados presentaban politraumatismos y quedaron bajo atención médica. En tanto, se realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.