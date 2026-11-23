Un operativo policial realizado este domingo 22 de noviembre, alrededor de las 13, en el predio de la Gruta, culminó con la aprehensión de tres hombres y el secuestro de un automóvil. El procedimiento se inició a partir de la alerta de un guardia de seguridad de 24 años, quien manifestó haber observado un Fiat azul ocupado por tres sujetos que presuntamente intentaban forzar un Toyota Corolla blanco estacionado en el lugar.

Ante esta situación, personal de la Patrulla Preventiva intervino y procedió al control de los tres hombres, de entre 30 y 34 años, señalados como posibles involucrados en el hecho.

Al inspeccionar el Toyota Corolla, los efectivos constataron daños en la cerradura. Su propietario, de 45 años, manifestó que había dejado el vehículo cerrado y con las medidas de seguridad correspondientes, pero posteriormente lo encontró abierto y con el mecanismo de cierre dañado.

Por otra parte, según la información recabada durante el procedimiento, los hombres y el automóvil en el que se desplazaban podrían estar relacionados con otro hecho delictivo, que cuenta con registros fílmicos.

Finalmente, los tres sujetos fueron aprehendidos y el Fiat azul quedó secuestrado. Las actuaciones fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.