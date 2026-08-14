Durante la madrugada de este viernes 14 de agosto, personal policial intervino ante un hecho delictivo registrado en un establecimiento ubicado sobre bulevar Pellegrini. El procedimiento se inició alrededor de las 3:52, luego de que se alertara sobre el ingreso de personas desconocidas al inmueble, quienes habrían provocado daños y sustraído bebidas varias.

A partir de las tareas realizadas por los efectivos y de las filiaciones aportadas por el sistema de Monitoreo, se logró individualizar a tres menores de edad, dos de 13 años y uno de 15 años quienes estarían vinculados con el hecho investigado.

Los adolescentes fueron aprehendidos y, durante el procedimiento, se logró además recuperar los elementos que habían sido sustraídos, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente.

Posteriormente, los tres menores fueron trasladados al Hospital Regional de Alta Gracia, donde se les realizó el correspondiente control médico. Finalizadas las diligencias, se continuaron con las actuaciones de rigor, quedando el procedimiento a disposición de la autoridad judicial competente y conforme a los protocolos establecidos para la intervención con menores de edad.