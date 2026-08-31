Una riña registrada en la vía pública terminó con un hombre de 22 años aprehendido y otro joven de 24 años herido de arma de fuego, en un sector del barrio Parque San Juan de Alta Gracia. El hecho ocurrió el sábado 29 de agosto, alrededor de las 13:50, luego de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre un enfrentamiento entre dos grupos, de aproximadamente 40 personas cada uno.

Al arribar al lugar, efectivos policiales observaron a un hombre con el torso desnudo que esgrimía un arma blanca, con la que amenazaba al personal policial y a otras personas presentes. Ante esta situación, y con el objetivo de disuadir el conflicto, los uniformados utilizaron armamento menos letal y lograron controlar la situación.

Posteriormente, tras un forcejeo, se concretó la aprehensión del joven de 22 años y el secuestro del arma blanca.

Minutos más tarde, un hombre de 24 años ingresó por sus propios medios a un centro de salud, donde se constató que presentaba dos heridas de arma de fuego en el miembro inferior izquierdo.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la lesión podría estar relacionada con el conflicto ocurrido momentos antes, aunque las circunstancias en las que se produjo el disparo son materia de investigación.

La Brigada de Investigaciones de Alta Gracia trabaja para esclarecer lo sucedido, mientras que las actuaciones fueron puestas a disposición de la autoridad judicial interviniente.