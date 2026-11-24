El ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, recorrió localidades de los departamentos San Javier y San Alberto para evaluar los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico y coordinar acciones de asistencia junto a las autoridades locales.

Tras la intensa pedrea que afectó a distintas localidades de Traslasierra, el ministro Marcos Torres se hizo presente en la región para avanzar en un relevamiento de los daños registrados tanto en viviendas como en el sector productivo.

En San José,acompañado por los legisladores departamentales Enrique Rébora, de San Javier, y Mariano Ceballos, de San Alberto, mantuvo una reunión de trabajo con los intendentes de San José, Américo Gómez; de San Pedro, Silvina Cabezas; de Villa Sarmiento, Sergio Cufré; de Los Cerrillos, Silvana Michelini; la presidenta comunal de Sauce Arriba, Luciana Romero; y funcionarios de la Municipalidad de Villa Dolores.

Durante el encuentro se abordó el trabajo articulado con el Ministerio de Bioagroindustria, encabezado por Sergio Busso. Participó de la reunión el agente zonal de dicha cartera, Emiliano Vega, con quien se avanzó en la coordinación del relevamiento de los daños ocasionados en el sector productivo.

La intensa pedrea afectó duramente a la producción hortícola de la región, especialmente a los pequeños productores. Según estimaciones preliminares, en algunas localidades hasta el 80% de ellos sufrió importantes daños en sus cultivos.

En paralelo, los equipos del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo trabajan junto a los gobiernos locales para identificar las necesidades de las familias cuyas viviendas sufrieron daños y coordinar la asistencia correspondiente.

“Sabemos lo que significa para una familia sufrir daños en su vivienda y para un pequeño productor ver afectado, en cuestión de minutos, el trabajo de todo un año. Por eso, tal como nos pide el gobernador Martín Llaryora, estamos acá, cerca de quienes más nos necesitan, trabajando junto a los intendentes y jefes comunales y articulando las distintas áreas del Gobierno provincial para conocer de primera mano cada situación y brindar las respuestas necesarias”, expresó Torres.

Como parte de su recorrido, el ministro también visitó la localidad de Las Calles, en el departamento San Alberto, donde se reunió con la presidenta comunal, Camila Ramírez, para interiorizarse sobre las consecuencias del temporal y las necesidades de la comunidad.

De esta manera, el Gobierno de Córdoba continúa trabajando de manera articulada con municipios y comunas para dar respuesta a las familias y productores afectados.