Durante la madrugada de este viernes, personal policial llevó adelante un procedimiento en la intersección de Alvear y Uruguay, en barrio Cámara, donde fue aprehendido un joven de 19 años y se secuestró una motocicleta cuya procedencia no pudo acreditar.

Los efectivos procedieron al control del joven, quien se encontraba trasladando el rodado y manifestó que pertenecía a un familiar. Ante esta situación, el personal se constituyó en el domicilio indicado y entrevistó al propietario de la motocicleta, quien acreditó su titularidad y manifestó que el vehículo había sido sustraído desde el interior de su vivienda.

Asimismo, se constató que el rodado presentaba daños en el sistema de ignición, compatibles con una posible maniobra de sustracción.

Ante lo constatado, el joven fue aprehendido y trasladado a sede policial, mientras que la motocicleta quedó secuestrada preventivamente a disposición de la autoridad judicial competente.

Por su parte, el damnificado fue trasladado a la Unidad Judicial para formular la correspondiente denuncia y realizar las actuaciones de rigor.