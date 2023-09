Este sábado se llevará a cabo el segundo encuentro del Seminario de especialización en escultura y modelado en arcilla, destinado para todo tipo de público. «Tenemos un objetivo bien puntual que es difundir la técnica de Gabriel Dubois o Luis Hourgras y mostrar la maravilla que ellos hicieron», adelanta el artista Julio Incardona.

Durante este evento gratuito, se abordarán varios temas, que incluyen el manejo del barro y herramientas, el planteo de obras, técnicas y metodología escultórica, así como la historia y las raíces escultóricas relacionadas con la escuela Dubois – Hourgras y el legado Carrier Belleuse en Argentina.

El seminario es abierto a todo tipo de público, con o sin experiencia artística. «Yo aprendí el oficio a los 30 años. Yo atendía pacientes y de golpe me anoto para hacer un curso con Luis Hourgras y me brotaron las ganas de seguir probando, pero yo no sabía nada», cuenta sobre su experiencia y sus inicios Julio Incardona, en diálogo con Redacción Alta Gracia.

«El objetivo del curso es abierto, pero tenemos un objetivo bien puntual que es difundir la técnica de Gabriel Dubois o Luis Hourgras y mostrar la maravilla que ellos hicieron», admite el artista.

«La miniatura, la fusión con lo colonial europeo, la técnica francesa hecha incaica, las pátinas, los finales, el bruñido, un montón de cosas que marcan una diferencia enorme en la escultura mundial. Hay que soñar en grande acá», expresa Incardona sobre la importancia de difundir el legado de Gabriel Dubois.

El seminario tendrá lugar el sábado 30 de septiembre, de 15:30 a 18:30 horas, en el Museo Gabriel Dubois, con cupos limitados y registro de inscripciones disponible en el museo de lunes a viernes, de 9 a 18 horas.