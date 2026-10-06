En la mañana de este martes 6 de octubre, el intendente Jorge De Napoli encabezó la instalación de un nuevo punto de atención en la terminal de ómnibus de la ciudad, el cual permitirá a los vecinos y vecinas volver a tramitar los distintos boletos sociales dispuestos por el gobierno provincial. El servicio estará disponible a partir de mañana, miércoles 7 de octubre.

En la ocasión, el Intendente De Napoli expresó: “Logramos retomar este servicio fundamentalmente gracias a los vecinos que plantearon la necesidad. Ante la decisión de las empresas de dejar las ventanillas sin servicio, articulamos rápidamente con la Secretaría de Transporte de la Provincia para solucionar el problema y volver a estar cerca de los usuarios, dando respuesta a un reclamo genuino”.

Esta iniciativa fue implementada por el Ejecutivo Municipal para dar respuesta directa a los usuarios que, tras el cierre operativo de las ventanillas de transporte interurbano, se veían imposibilitados de renovar o solicitar sus beneficios, debiendo trasladarse a Córdoba como única posibilidad para realizar sus gestiones.

Tras un trabajo articulado entre la Secretaría General del Municipio y la Secretaría de Transporte de la Provincia, se logró habilitar este nuevo espacio. Para su funcionamiento, el municipio dispuso la oficina física y el personal de atención, mientras que la cartera provincial aportó el material informático y la capacitación correspondiente.

Se trata de una medida concreta que busca acompañar a estudiantes, trabajadores y jubilados de la ciudad que dependen del acceso a estos programas para cumplir con sus obligaciones diarias, entendiendo que en el actual contexto económico, cada acción de acompañamiento es fundamental.

El nuevo punto de atención funcionará en la Terminal de Ómnibus de lunes a viernes de 9 a 14 horas, y permitirá la realización del Boleto Adulto Mayor, Boleto Obrero Social y Boleto Educativo.