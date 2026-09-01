El gremio denunció la falta de ofertas salariales por parte del sector empresario y convocó a un plenario general de delegados para este miércoles. Piden la intervención del Gobierno provincial.

La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) anunció este martes la declaración del estado de alerta en todo el sistema de transporte interurbano de la provincia de Córdoba, así como en los servicios urbanos del interior provincial.

La decisión fue adoptada tras el estancamiento de las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias del sector, a las que acusan de no haber presentado una propuesta concreta de recomposición salarial en el marco del actual contexto económico.

«Las cámaras empresarias no han presentado una propuesta concreta de recomposición salarial, mientras continúa deteriorándose el poder adquisitivo de las familias del transporte», señalaron desde la Comisión Directiva del gremio a través de un comunicado oficial.

Clave: Plenario de delegados

Con el objetivo de resolver los pasos a seguir, AOITA convocó a un Plenario General de Delegados para este miércoles 2 de septiembre a las 11 horas, en la sede sindical de la ciudad de Córdoba.

Durante el encuentro, la conducción gremial y los representantes de los trabajadores evaluarán la situación salarial y no descartan definir medidas de fuerza que podrían impactar en la prestación del servicio durante los próximos días.

Llamado al Gobierno de Córdoba

En el mismo documento, el sindicato solicitó la «urgente intervención del Gobierno de Córdoba» para actuar como mediador y destrabar el conflicto paritario antes de que derive en la paralización de las unidades.

Por el momento, el servicio de transporte interurbano opera con normalidad, a la espera de lo que resuelva el plenario de delegados en las próximas horas.

Fuente: Cba24n