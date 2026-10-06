El conflicto logró destrabarse después de una reunión en la Secretaría de Trabajo. El gremio aceptó la propuesta en un plenario de trabajadores.

El conflicto en el transporte interurbano de Córdoba logró solucionarse este martes después de una serie de negociaciones bajo la intervención de la Secretaría de Trabajo de Córdoba.

La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) anunció que levantará las medidas de fuerza tras un acuerdo con la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Córdoba (FETAP).

El viernes pasado el gremio reclamó abrir una mesa de negociación para concretar un aumento salarial después de que el gobierno provincial autorizó una suba del 15% en el boleto de transporte interurbano.

Desde FETAP rechazaban cualquier tipo de aumento y argumentaban que el sistema afrontaba un déficit de $5.000 millones.

La Secretaría de Trabajo de Córdoba convocó este martes a ambas partes a una reunión para aunar posiciones y poder normalizar el servicio.

Después de la reunión, los representantes de AOITA convocaron a un plenario para discutir la propuesta y los trabajadores decidieron levantar las medidas de fuerza.

Fuente: Cba24n