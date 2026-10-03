Transporte interurbano: AOITA anuncia asambleas desde el próximo lunes

El sindicato alertó por un posible paro y reclamó “la intervención urgente del Gobierno provincial”.

La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) informó mediante un comunicado que desde el próximo lunes 5 de octubre habrá asambleas en todas las empresas del transporte interurbano.

La decisión fue tomada «ante el fracaso de la negociación paritaria y la falta de propuestas serias del sector empresario para recomponer los salarios de los trabajadores y trabajadoras», según indicó el gremio en un comunicado.

Además, AOITA advirtió que, si no se alcanzan respuestas concretas, las medidas podrían profundizarse hasta llegar a un paro en todo el sistema de transporte interurbano provincial y urbano del interior de Córdoba.

En este marco, el sindicato reclamó la intervención urgente del Gobierno de Córdoba para destrabar la negociación y evitar que la falta de respuestas del sector empresario siga perjudicando a los trabajadores y a los usuarios del transporte.

Fuente: Cba24n