En el marco de los festejos por el Día de la Tradición, el Instituto Padre Domingo Viera invita a la comunidad a participar de “Tranqueras Abiertas”, un encuentro pensado para celebrar nuestras raíces, compartir nuestras costumbres y disfrutar de una mañana bien argentina.

La jornada se realizará el viernes 13 de noviembre, de 9 a 12 horas, en el entorno del Campo Escuela del Instituto Agrotécnico Padre Domingo Viera.

Durante el encuentro, los asistentes podrán disfrutar de una propuesta llena de identidad y tradición, con mucho folclore, danzas y comidas típicas, en un espacio de encuentro, alegría y participación comunitaria.

“Tranqueras Abiertas” busca poner en valor nuestras tradiciones, celebrar la cultura que nos identifica y generar un espacio para compartir entre estudiantes, familias, docentes y toda la comunidad.