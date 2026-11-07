Las víctimas habían viajado desde Santa Fe para pasar unos días con familiares en Santa María de Punilla. La autopsia preliminar de la mujer determinó que murió por asfixia por inmersión, mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Una tragedia conmueve a Santa María de Punilla tras el hallazgo sin vida de una mujer de 39 años y de su hijo de 6 años en el río Cosquín, a la altura del balneario La Pasarella, en barrio Villa Caeiro.

Las víctimas fueron identificadas como Noelia Rocío Sánchez, de 39 años, y su hijo Benicio Sánchez de 6, ambos oriundos de la localidad de Roldán, en la provincia de Santa Fe. Según informaron fuentes judiciales, habían viajado a las sierras cordobesas para pasar unos días junto a familiares.

El cuerpo de la mujer fue encontrado el viernes 6 de noviembre alrededor de las 15.30 en un sector próximo al río. A partir de ese momento comenzó una intensa búsqueda para dar con el paradero del niño, que era buscado por efectivos policiales, bomberos y personal especializado en rescate.

El operativo se extendió durante toda la noche y concluyó este sábado cerca de las 9.30, cuando los equipos encontraron el cuerpo de Benicio en el agua, a unos 50 metros del lugar donde había sido hallada su madre.

Cómo fue el operativo de búsqueda

Según trascendió, la búsqueda del niño comenzó luego de que los investigadores encontraran documentación y pertenencias de un menor en la zona donde apareció el cuerpo de la mujer.

Ante esa situación, efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar), personal policial, bomberos y equipos de emergencias desplegaron un amplio rastrillaje en inmediaciones del río Cosquín y del barrio Villa Caeiro.

La confirmación del hallazgo del menor puso fin a una búsqueda que mantenía en vilo a los vecinos de Santa María de Punilla y de otras localidades del valle de Punilla.

Qué investiga la Fiscalía de Cosquín

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que intenta reconstruir qué ocurrió en las horas previas al hallazgo de las víctimas y determinar las circunstancias en las que madre e hijo terminaron en el río.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la autopsia preliminar practicada sobre el cuerpo de Noelia Rocío Sánchez estableció que la mujer falleció por asfixia por inmersión, es decir, ahogamiento.

En tanto, los investigadores aguardan los resultados de los estudios forenses realizados sobre el cuerpo del niño para confirmar oficialmente la causa de muerte.

Hasta el momento, la Justicia no informó hipótesis sobre la mecánica del hecho ni precisó cómo ambas víctimas ingresaron al agua. La fiscal interviniente continúa reuniendo pruebas y testimonios para esclarecer el caso.

El doble hallazgo generó una fuerte conmoción en Santa María de Punilla, donde durante más de 18 horas se desarrolló un importante operativo que terminó con el peor desenlace.

Fuente: La Voz