El hecho ocurrió cerca de las 7.30 en barrio Remedios de Escalada. El efectivo estaba de guardia. Investigan cómo se produjo el accidente.

Un policía murió este lunes por la mañana tras ser arrollado por un tren en barrio Remedios de Escalada, en Córdoba. El efectivo se encontraba de guardia y cumplía tareas de custodia de la formación cuando ocurrió el hecho, alrededor de las 7.30.

Por el momento, no están claras las circunstancias de la muerte. Una de las hipótesis que se investigan es si el agente circulaba en su motocicleta delante del tren o si perdió el equilibrio, chocó contra una vivienda y luego fue arrollado por la formación.

El efectivo formaba parte de los operativos de seguridad que acompañan el recorrido de los trenes por distintos barrios de la ciudad.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Policía de Córdoba para establecer cómo ocurrió el episodio.

Fuente: Cba24n