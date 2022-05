Tragedia con suerte: un caballo golpeó a un niño de dos años

Mi Valle– El niño se encontraba en el patio de su casa, cuando el caballo cruzó de terreno y lo golpeó en la cara. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Ocurrió en Anisacate. “Mi nieto no estaba en la calle, estaba en el patio de su casa. Ni siquiera esta seguro en su propio terreno”, declaró su abuela.

Un nuevo conflicto con caballos sueltos en el departamento Santa María volvió a generar polémica entre los vecinos. En esta oportunidad el protagonista del accidente fue un niño de 2 años que fue golpeado por un equino en La Marianita.

Un suceso que quedó registrado por las cámaras de video de un vecino de la zona que alcanzó a grabar como el caballo ingresó al terreno de la familia y el menor en su busqueda recibió una patada que hirió gravemente al pequeño que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Cabe destacar que, los propietarios del animal al notar la gravedad del asunto, cruzaron el terreno y emprendieron la huida con el caballo de color marron según manifestó el dueño de las cámaras.

“Voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias porque mi nieto no va a quedar con la cara desfigurada, van a pagar lo que tienen que pagar. Estamos hartos de los caballos, de los perros. Mi nieto no estaba en la calle, estaba en el patio de su casa. Ni siquiera esta seguro en su propio terreno. Hicieron abandono de persona y se hicieron los malos porque les reclamamos que sacaran el caballo del terreno, no va a quedar así”, declaró la abuela del menor en diálogo con Mi Valle.

Es importante señalar que la gran mayoría de los vecinos estan disconformes y enojados con los propietarios de los caballos y afirmaron “que los tienen abandonados, no los cuidan, son de terror, están ahi como si nada en el barrio, provocan, se meten a los terrenos”.

Entre otros testimonios de vecinos de la zona afirmaron: “a mí me robaron el tanque de agua de mi terreno hace 2 semanas. Uno se tiene que defender de estas mugres. Son esos mismo los que infectan al barrio y de esta forma se van a cortar muchos problemas. Habián robado en una camioneta blanca, son unos caraduras y espero no pasen de nuevo a robar por mi terreno. Todos los vecinos me dijieron que los vieron”.

