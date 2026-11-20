Por instrucciones del gobernador Martín Llaryora, distintas áreas provinciales trabajan junto a los municipios para atender las consecuencias de las fuertes tormentas. El Ministerio de Desarrollo Social envía ayuda económica y camiones con elementos de asistencia para las familias damnificadas. En General Cabrera, donde cayeron 117 milímetros de lluvia, unas 80 familias aguardan que descienda el agua para regresar a sus hogares.

EPEC reforzó sus equipos con 10 cuadrillas para recuperar el suministro eléctrico en San Francisco y Calchín Oeste, donde el temporal provocó importantes daños en las redes.

El Gobierno de Córdoba mantiene desplegado un operativo de asistencia y recuperación en las localidades afectadas por el fuerte temporal que azotó distintos puntos de la provincia durante la madrugada de este viernes, con intensas precipitaciones, ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora, inundaciones y daños en la infraestructura eléctrica.

Por indicación del gobernador Martín Llaryora, el secretario general de Gobierno, Gustavo Brandán, y el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, mantienen contacto con los intendentes desde la noche del jueves para coordinar las acciones de respuesta a la emergencia.

En ese marco, la Provincia está enviando ayuda económica y camiones con elementos de asistencia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, para acompañar a las familias damnificadas y atender las necesidades más urgentes.

El operativo incluye además trabajos de desagote y limpieza de canales, reparación de infraestructura y recuperación del suministro eléctrico, con la participación de Recursos Hídricos, EPEC y los equipos municipales.

General Cabrera: asistencia a las familias y trabajos de desagote

En General Cabrera, departamento Juárez Celman, las precipitaciones alcanzaron los 117 milímetros y provocaron el desborde de canales y el ingreso de agua a numerosas viviendas, principalmente en los barrios Las Lomitas, Argentino y Pueblo Nuevo.

El ministro Marcos Torres recorrió este viernes los sectores afectados junto al intendente Guillermo Cavigliasso para evaluar los daños y coordinar las acciones de asistencia.

Según informó el coordinador de Defensa Civil, Adrián Hildo Mellano, unas 80 familias permanecen a la espera de que descienda el nivel del agua para regresar a sus hogares. Actualmente no hay personas alojadas en centros de evacuación.

Durante la recorrida, Torres visitó el barrio Las Lomitas y el establecimiento educativo IPEA 291, donde las inundaciones provocaron pérdidas de computadoras, equipamiento y alimentos. El funcionario comprometió gestiones para avanzar en la reposición de los elementos afectados.

“Como nos pide siempre el gobernador Martín Llaryora, tenemos que estar cerca de la gente, especialmente en los momentos más difíciles. Estamos acá para acompañar a las familias, conocer sus necesidades y trabajar junto al municipio en respuestas concretas”, expresó Torres.

El ministro también confirmó que se avanzará con la declaración del Estado de Desastre en General Cabrera, en el marco de las herramientas de asistencia previstas por la legislación provincial. Una medida similar se adoptó recientemente en General Roca, tras la fuerte caída de granizo registrada el viernes pasado.

Por su parte, el intendente Cavigliasso agradeció el acompañamiento provincial y destacó la importancia del trabajo conjunto para afrontar la emergencia.

En paralelo, el vocal de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), Bruno Aiassa, trabaja junto al municipio en la coordinación de maquinaria, tareas de desagote y limpieza de canales para facilitar el escurrimiento del agua.

En los próximos días, equipos del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo realizarán un relevamiento de los daños en las viviendas para determinar las necesidades de las familias y organizar la asistencia correspondiente.

San Francisco: EPEC trabaja para recuperar el suministro eléctrico

En San Francisco, las ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora provocaron la caída de postes, daños en el tendido eléctrico y cortes de conductores, lo que dejó sin servicio al 80% de la ciudad.

Ante esta situación, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) reforzó sus equipos operativos con el envío de ocho cuadrillas desde Córdoba capital y Villa María, integradas por aproximadamente 25 trabajadores, junto con vehículos, equipamiento y materiales para acelerar las reparaciones.

Las tareas se concentraron inicialmente en la recuperación de la red de media tensión, fundamental para restablecer el suministro en amplios sectores de la ciudad. En paralelo, se avanzó sobre las instalaciones de baja tensión que abastecen directamente a los hogares.

Los equipos técnicos realizaron el levantamiento de postes derribados, la reparación de conductores dañados y la reconstrucción de sectores de la infraestructura afectada. Además, colaboraron con el municipio en tareas complementarias, como la poda y remoción de árboles caídos.

EPEC prevé completar el restablecimiento del suministro eléctrico en San Francisco hacia el final de este viernes.

No obstante, debido a que algunas conexiones fueron recuperadas mediante soluciones provisorias, las cuadrillas continuarán trabajando durante el fin de semana para completar las reparaciones definitivas de la red.

Desde la empresa destacaron que las tareas de mantenimiento preventivo realizadas durante el año permitieron agilizar la recuperación del servicio frente a la magnitud del fenómeno meteorológico.

Calchín Oeste: Apoyo a la cooperativa eléctrica

En Calchín Oeste, donde el temporal también provocó daños en las redes de media y baja tensión, EPEC dispuso el envío de otras dos cuadrillas desde su delegación de Villa María.

Aunque el servicio eléctrico de la localidad está a cargo de la Cooperativa de Luque, la empresa provincial puso sus recursos técnicos y operativos a disposición para colaborar con la entidad y el municipio en la recuperación del suministro.

El objetivo es acelerar las reparaciones y reducir el tiempo de interrupción del servicio para los vecinos afectados.

Continúa el operativo provincial

El Gobierno de Córdoba mantiene la coordinación con las autoridades locales para avanzar en la atención de la emergencia y la recuperación de las zonas damnificadas.

Además de la asistencia económica y material, los equipos provinciales continuarán con los relevamientos de daños, los trabajos sobre la infraestructura afectada y el restablecimiento de los servicios esenciales.