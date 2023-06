En un #EspecialElecciones de Redacción Alta Gracia dialogamos con candidatos a legisladores departamentales por Santa María sobre temas clave: ambiente, paridad de género y propuestas políticas. En esta ocasión, con Verónica Sueldo, de Encuentro Vecinal Córdoba y con Juan Manuel Molina, del Partido Demócrata.

En el marco de nuestro especial electoral, desde Redacción Alta Gracia dialogamos con distintos candidatos a ocupar la banca de legislador departamental por el distrito Santa María. Juan Manuel Molina y Verónica Sueldo, representantes del Partido Demócrata y Encuentro Vecinal Córdoba, respectivamente, nos brindaron su perspectiva sobre los temas consultados: ambiente, ley de paridad de género y propuestas.

Ambiente

Respecto a ambiente, todos los candidatos entrevistados fueron consultados sobre qué tipo de propuestas llevarían a la Legislatura, en caso de ganar, respecto a esta problemática en el departamento.

Verónica Sueldo sostuvo una serie de propuestas basadas en ley de bosques, de monte nativo y economía circular. «Entre las propuestas relacionadas a ambiente, está la adecuación de Ley provincial de bosques nativos la Ley Nacional de presupuestos mínimos junto con un mapa ambiental que garantice el cumplimiento de la Ley Nacional. La recuperación del bosque nativo y en especial de los bosques de ribera en los ríos provinciales, y ampliar los beneficios fiscales y económicos para los titulares de bosques nativos que tengan aprobados sus planes de manejo y conservación. Y poner en marcha, además, un Plan Provincial de Gestión integral de residuos sólidos urbanos para eliminar la totalidad de los basurales, incorporar todos los residuos a un sistema de economía circular regionalizado, con participación de cooperativas recicladoras», explayó.

Además, respecto a las cuencas hídricas, manifestó que «el Plan Hídrico y de Saneamiento Integral consiste en el control de la calidad del agua de todos nuestros ríos, lagos, lagos y arroyos, y obras de saneamiento para todas las localidades de la provincia». Sueldo además, se refirió a la promoción de vehículos de movilidad eléctrica y la ley agroforestal.

Por otro lado, Juan Manuel Molina, se refirió en cuanto a ambiente sólo a los recursos hídricos: «la mayor y más urgente medida que llevaría seria que toda la población tenga acceso al agua potable y cloacas».

Ley de Paridad de Género

En cuanto a paridad de género, la Universidad Nacional de Córdoba realizó un relevamiento que destacó que, a lo largo de 18 años y tras seis elecciones legislativas, la presencia de mujeres en la legislatura cordobesa fue del 35% en promedio, y se mantuvo siempre por debajo del 50% necesario para alcanzar la equidad de género dispuesta por la ley.

Ambos candidatos consultados, Molina y Sueldo, brindaron sus opiniones al respecto.

Molina afirmó que estaba al tanto de la ley de paridad de género, y que «habría que exigir a cada partido que lo cumpla».

Por otro lado, Sueldo afirmó que «nosotros no estamos de acuerdo con estas leyes de cupos, donde se exija 50% y 50% de cada género porque estamos convencidos de que cada persona debe ingresar a un cargo público en función de su idoneidad, y los ciudadanos cordobeses se merecen ser representados por las personas más capacitadas, independientemente de su género. Hoy este criterio, como mujer, me deja absolutamente tranquila, porque no dudo que las capacidades de muchas de nosotras, son más que representativas y defienden las necesidades de los cordobeses, cualquiera sea su edad o su género»

¿Por qué la gente debería elegirte?

La pregunta final del sondeo realizado a los distintos candidatos, era por qué los vecinos de Santa María deberían votar el espacio que ellos formaban parte.

«Los vecinos pueden ver e investigar la trayectoria que tenemos como partido defendiendo la familia, y la vida, siendo transparentes y honestos. No nos vendemos con la corrupción de contratos millonarios que endeudan la provincia y la acorralan; no somos cómplices y denunciamos, sin miedo, los acuerdos de narcos y delincuentes que acorralan la libertad y la dignidad de los cordobeses, y sobre todo, donde tantos jóvenes son víctimas directamente afectados. Somos la voz de tantos que están traspasados por el tormento de las drogas y adicciones en sus familias, la voz de tantos jubilados, médicos y enfermeros, educadores, policías atravesados por injusticas del sistema político. No queremos escuchar ningún joven más que se vaya de nuestro país porque no cree en él. Queremos devolver la credibilidad de la democracia con mayúsculas que nuestros antecesores soñaron para nuestra patria», afirmó la candidata de Encuentro Vecinal Córdoba, que acompaña a Aurelio García Elorrio como candidato a gobernador.

Juan Manuel Molina, candidato a legislador del Partido Demócrata Córdoba, que postula a Rodolfo Eiben como gobernador y a Javier Milei como presidente, contestó que «no solamente Santa María debería votarnos, sino toda la provincia. La gente ya se cansó del mismo político de hace 20 años que promete lo mismo. Las ideas liberales son las que triunfarán».

