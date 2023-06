Son de Alta Gracia y ganaron la medalla de oro en la Copa Argentina de Gin

Se trata de Mauro y Valentina, una pareja de Barrio Parque Virrey que este fin de semana fueron galardonados con la medalla de oro en la Copa Argentina de Gin, con su gin Colibrí, de producción local y artesanal.

Este fin de semana se llevó a cabo la Copa Argentina de Gin, en Buenos Aires, donde participaron marcas de todos los puntos del país. No obstante, la mayor sorpresa se la llevaron Mauro y Valentina, dos vecinos de Barrio Parque Virrey, que fueron galardonados con la medalla de oro en la categoría London Dry con su gin Colibrí, de producción local y artesanal.

«Junto con mi novia surgió a principios del año pasado la idea de hacernos nuestro propio gin, medio como una locura nuestra. Hicimos cursos, compramos un destilador, y fuimos probando y haciendo. Algunos no salieron muy buenos que digamos, pero después sí fuimos mejorando hasta que encontramos uno que nos gustó. Lo empezamos a hacer para nosotros, después un amigo que lo probaba quería llevarse a la casa, luego se lo hacía probar a otros amigos y así fue surgiendo el emprendimiento», narra Mauro a Redacción Alta Gracia sobre los inicios de Colibrí.

Cabe destacar que ninguno de los dos se dedicaba (ni dedica) plenamente al rubro: Mauro es administrador de empresas y Valentina es contadora. El gin, producido en su casa en Barrio Parque Virrey, comenzó a hacerse conocido por el boca en boca, hasta que participaron del Festival Peperina, con excelentes recepciones; y en la Expo Delicatessen.

«El tema de participar en la Copa (Argentina de Gin) fue más una idea de mi novia que mía. Para mí era un umbral muy alto y no sé si mis expectativas estaban tan altas», admite Mauro. En la competencia participaban alrededor de 150 marcas de todo el país, con catadores profesionales de Estados Unidos o Colombia. «Había que participar con destiladores que realmente tienen infraestructura, investigación, químicos, gente estudiada que se prepara para eso. Pero bueno, queríamos ver el puntaje que nos ponían los catadores», agrega Mauro sobre la experiencia.

Las catas, cabe destacar, se hicieron completamente a ciegas: es decir, los catadores no sabían qué marca estaban probando, si se trataba de una destilería profesional o artesanal. El evento se realizó en Buenos Aires y Mauro y Valentina pudieron seguirlo a través de YouTube.

«En el momento que nos nombran, no entendíamos como era la premiación y nos nombran. De pronto me empiezan a llegar mensajes ‘¡che, ganaste el oro!». Imaginate el momento que que nos dimos cuenta que éramos oro. No dábamos más de alegría, lloramos de alegría. No lo esperábamos, no habíamos participado de ninguno antes, todavía estamos en las nubes», afirma Mauro sobre el emocionante momento en que se enteraron que habían recibido la medalla de oro al mejor London Dry de Argentina.

Luego de este reconocimiento, la pareja de emprendedores tiene pensado en hacer crecer aún más la marca: un Colibrí que empezó a batir sus alas en Barrio Parque Virrey.