Cercada por sectores «dialoguistas», la jefa del bloque de LLA se vio obligada a quitar el tramo medular del proyecto al que el Gobierno pretende darle media sanción en el Senado.

Este miércoles la jefa del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se vio obligada a quitar el capítulo de la Ley de Tierras del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se votaría este jueves, desde las 14, cuando se retome la sesión del 19 de julio que había pasado a un cuarto intermedio.

La decisión se dio en medio de las presiones recibidas desde los sectores «dialoguistas«, quienes evidenciaron su preocupación frente a la manera en que venía escalando la ola de críticas a la «extranjerización» pretendida por la administración de Javier Milei.

La reunión de Bullrich con los bloques cercanos se dio en oficinas de la Unión Cívica Radical (UCR). Repasa Parlamentario.com que estos encuentros se aceleraron luego de que el miércoles por la mañana se pronunciaran gobernadores «aliados» en contra de la extranjerización de la tierra.

En medio de las negociaciones, que incluyen un pedido por parte de los dialoguistas para que el proyecto vuelva a comisión, la Secretaría Parlamentaria hizo circular la convocatoria a la sesión de este jueves, desde las 14, para retomar el cuarto intermedio que se votó el 16 de julio pasado. Según supo parlamentario.com, desde el bloque libertario hubo enojo con la vicepresidenta Victoria Villarruel por este motivo.

Paralelamente, a lo largo y a lo ancho del país están previstas numerosas movilizaciones en contra del proyecto oficialista que, además del capítulo Ley de Tierras, también incluye desalojos exprés contra inquilinos con deudas, modificaciones en el uso del suelo de tierras incendiadas y el endurecimiento de las condiciones para las expropiaciones.

Fuente: LNM