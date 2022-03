Sex Shop Alta Gracia SD: Derribando tabúes y formando una comunidad

Hace cinco años nació en nuestra ciudad Sex Shop Alta Gracia SD, un comercio destinado a romper tabúes y animarse a más. Dialogamos con Sofía Dalbalcon, quien lleva adelante el proyecto y nos adentramos en la historia de un espacio donde cada vez son más los clientes y miembros de la comunidad.

Sofía Dalbalcon es de Alta Gracia y, como muchos en la ciudad, es emprendedora. Su profesión – o su comercio – derriba tabúes y acerca a sus clientes a explorar su cuerpo y explorar a otros desde lo más íntimo. Sex Shop Alta Gracia SD ha formado una comunidad en Instagram y WhatsApp, donde cada vez los usuarios y seguidores se animan a más.

Todo comenzó hace cinco años atrás, un 12 de febrero, que decidieron comenzar junto a su marido este proyecto. «Le tenía mucha fe, mi viejo me enseñó que a los sueños hay que perseguirlos. Hubo épocas donde el hígado y fideos eran mi comida de todos los días, porque cuando emprendes no sabes cómo te va a ir y por ahí no se vendía nada y mis niños eran pequeños y aposté todo. Aparte de que vendía zapatillas y ropa con una amiga y mi pareja trabajaban así que siempre pechando con un poquito de cada lado. El plato de comida en la mesa nunca falto» relata Sofía sobre los comienzos del negocio a Redacción Alta Gracia.

Los eventos de Sexpo Avellaneda

En plena pandemia se la jugaron, y comenzaron las cena show en Salón Avellaneda… las ahora ya conocidas «Sexpo Avellaneda». En los eventos se expone mercadería del sex shop, se dan charlas al estilo tuppersex y se presentan artistas como Quimey G o Flavio B. Strippers. «En plena pandemia no se podía salir, la gente quería cenas show y dije: ¿por qué no?» explica Sofía. Tuppersex son reuniones para despedidas de soltera, cumpleaños de mujeres solas o mixtos, donde se charla, se debate y se hacen juegos rompiendo tabúes.

Debido a la buena aceptación del público y la buena recepción, el próximo encuentro se realizará en junio.

Gentileza Sex Shop Alta Gracia SD

La comunidad

Como cualquier otro negocio con años de trayectoria, Sex Shop Alta Gracia SD también tiene su clientela, sus clientes que se convirtieron amigos, su comunidad.

«Es una comunidad muy linda tengo clientes que fueron los primeros en comprar cuando arrancaba y ya se formó amistad. Hay muchas lindas personas con buenos deseos y mis clientes se contagian de eso y podemos hablar de sexo. Me piden que les ayude en alguna rifa o publicidad y constantemente es un ayudar y que me ayuden y es hermoso porque así el mundo debería crecer» opina Sofía.

Alta Gracia… ¿Conservadora?

Es imposible hablar de sexo y no pensar en temas que son tabúes, o que aún se siente incluso pudor. No obstante, gracias a las redes sociales, publicidades, programas o series se encargan de convertir lo conservador en cosa del pasado.

«Hoy por hoy ya está más abierta la gente a dialogar sobre ciertos temas y hablarle a sus hijos sobre temas como la menstruación, como ponerse un preservativo, algo que hace 15 años atrás aún no se hablaba tanto y hoy repercute en algunas cosas. Por eso el diálogo entre padres e hijos es esencial», comenta Sofía, desde la experiencia de su rubro. Hoy ya no se ve un fantasioso líquido azul en publicidades de toallitas femeninas, y la más reciente película de Pixar habla sobre menstruación. Los tiempos van cambiando…

El legado de Sex Shop Alta Gracia SD

En tiempos de redes sociales, de filtros, de estar enchufado a la pantalla Sofía Dalbalcon hace hincapié en que se ve mucha falta de comunicación entre parejas. «Necesitamos dialogar más, tener fe en nosotros mismos, en nuestro físico, en nuestros pensamientos», expresa.

Desde Sex Shop Alta Gracia SD, más allá de ser un comercio, se dan métodos y herramientas a las personas para la autosatisfacción, y se hace hincapié en que, en una relación de pareja, los juguetes no sustituyen, pero sí son un condimento «picante»… una especie de ESI para los adultos.

Para finalizar la nota, desde Redacción Alta Gracia le preguntamos qué mensaje le daría a los emprendedores, a lo que Sofía respondió: «Que proyecten y sueñen. Los sueños son para cumplirlos y si los decretas, se cumplen. Estamos en un universo donde el sol sale para aquel que con entusiasmo comience algo y le ponga toda la fe y perseverancia».