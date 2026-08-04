Del 1 al 7 de agosto tiene lugar la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una iniciativa internacional coordinada por la Organización Mundial de la Salud.

En este marco, la Dra. Marcela Strada, nutricionista, brindará charlas abiertas en las salas de espera de los Centros de Salud Nº 3 Dr. Ramón Carrillo de barrio Sur y Nº 7 Int. Juan Constantini de barrio Sabattini.

Las actividades en el Centro de Salud Nº 3 tendrán lugar los días lunes, martes y jueves por la tarde; mientras que el miércoles por la mañana será el turno del dispensario de barrio Sabattini.

Sobre la lactancia materna:

La evidencia científica señala que la lactancia materna es una de las intervenciones más eficaces para favorecer la supervivencia, la nutrición, la salud y el desarrollo infantil. Además de proporcionar una alimentación óptima durante los primeros meses de vida, contribuye a proteger a los bebés frente a enfermedades infecciosas y aporta beneficios para la salud de quienes amamantan.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud impulsa la Semana Mundial de la Lactancia Materna con el objetivo de fortalecer las acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia, destacando el papel fundamental de los equipos de salud, las familias y la comunidad para acompañar este proceso y garantizar el derecho de cada niño y niña a recibir el mejor comienzo posible.