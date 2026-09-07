Personal policial secuestró este lunes una motocicleta que registraba un pedido de secuestro vigente, durante un control realizado en la Terminal de Ómnibus de Alta Gracia. El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 10:05, cuando efectivos que realizaban recorridos preventivos por calle Butori procedieron a controlar una motocicleta Zanella ZR 150 cc, de color negro, que se encontraba estacionada en el sector de la terminal.

Al realizar el chequeo del rodado, los uniformados constataron que sobre la motocicleta pesaba un pedido de secuestro vigente, solicitado el 14 de noviembre de 2024 por la Fiscalía de 4.º Turno de Salsipuedes.

Tras la constatación, el rodado fue trasladado al corralón policial, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.