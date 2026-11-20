Un hombre de 22 años fue notificado por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana y sufrió el secuestro preventivo de su motocicleta, durante un procedimiento policial realizado en la tarde del 19 de noviembre en la ciudad de Alta Gracia.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 18:40, en la intersección de las calles Sarmiento y Buenos Aires, cuando efectivos policiales detectaron una motocicleta Zanella de 150 cc que circulaba de manera irregular.

Al advertir la presencia del móvil policial, el conductor hizo caso omiso a las señales lumínicas y sonoras de los efectivos y continuó su marcha, llegando a circular aproximadamente 10 metros en contramano por avenida Sarmiento, hasta que finalmente fue interceptado.

Durante el control, se constató que el motociclista circulaba sin casco de seguridad, que el rodado no tenía dominio colocado y que tampoco contaba con la documentación obligatoria.

Ante estas irregularidades, se labraron las actuaciones correspondientes por presuntas infracciones a los artículos 105 y 111 de la Ley Provincial N.º 10.326 (Código de Convivencia Ciudadana), y se procedió al secuestro preventivo del vehículo.

El procedimiento se enmarca en los controles preventivos que se llevan adelante en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir situaciones de riesgo en la vía pública.