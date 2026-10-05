La Municipalidad de Alta Gracia informa que inspectores municipales del Área de Transito y Seguridad Vial, dependientes de la Secretaría General y de Prevención, secuestraron 8 motocicletas el fin de semana: 3 rodados en la madrugada del sábado y 5 en la madrugada del día domingo 4 de octubre .

Los secuestros se realizaron en el marco de los controles permanentes que se realizan en la zona del Parque del Sierras Hotel, Bv. Pellegrini y Parque García Lorca por diversas faltas, incluso por ruidos molestos por uso de caños de escapes antirreglamentarios.

Los controles continuarán como parte del plan de trabajo del área, por lo cual se recuerda a los conductores la importancia de cumplir con la normativa vigente y circular con toda la documentación necesaria y el rodado en condiciones reglamentarias.