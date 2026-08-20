En el marco de los controles preventivos y patrullajes destinados a reforzar la seguridad vial y verificar el cumplimiento de las normas de circulación, personal policial procedió al secuestro preventivo de dos motocicletas en distintos sectores por infracciones a la Ley Provincial N.º 10.326, Código de Convivencia Ciudadana.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en barrio Villa Oviedo, Alta Gracia, donde los efectivos controlaron una motocicleta Brava Nevada 110 cc, de color negro y sin dominio colocado. Su conductor circulaba sin las medidas de seguridad correspondientes y sin la documentación exigible, por lo que se constató una infracción al Código de Convivencia y se procedió al secuestro preventivo del rodado.

En tanto, durante un patrullaje preventivo realizado en el camino que une Villa La Bolsa con Los Aromos, el personal policial observó a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta Motomel Serie 2 sin las medidas de seguridad correspondientes.

Tras realizar el control del conductor y del vehículo, se constató una infracción a la normativa vigente, por lo que también se dispuso el secuestro preventivo de la motocicleta y se labraron las actuaciones correspondientes.