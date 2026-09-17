Durante la jornada del miércoles 16 de septiembre, personal de la Patrulla Preventiva realizó dos procedimientos en distintos sectores de Alta Gracia que culminaron con el secuestro preventivo de dos motocicletas.

El primer operativo se concretó alrededor de las 10:50, en calle Uruguay al 1300. Allí, los efectivos controlaron a una mujer de 34 años que circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha YBR de 125 cc.

Durante el procedimiento se constató que la conductora circulaba sin casco, no contaba con la documentación correspondiente, el rodado no tenía dominio colocado y la licencia de conducir se encontraba vencida. Ante esta situación, fue notificada de la infracción y se dispuso el secuestro preventivo del vehículo.

Horas más tarde, alrededor de las 18:40, personal del móvil Moto 1 intervino en calle Brasil al 138, en barrio Norte, donde observó a un joven de 20 años que circulaba en una motocicleta sin el casco protector colocado.

Al detener la marcha y realizar el control, se constató que se trataba de una Motomel Blitz 110 cc, de color negro y champagne, que tampoco contaba con dominio colocado. Además, el conductor manifestó no poseer documentación física del rodado ni de la circulación.

En consecuencia, el joven fue notificado de la infracción al artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana y se procedió al secuestro de la motocicleta.