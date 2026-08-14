Alta Gracia se prepara para celebrar el Día de las Infancias con una gran fiesta para toda la familia. La propuesta es una iniciativa conjunta entre la Municipalidad de Alta Gracia y 103.9 Radio Alta Gracia, que este año se unen para llevar adelante este gran festejo. El evento será el 23 de agosto, de 15 a 18 horas, en el Parque del Sierras Hotel, con entrada libre y gratuita.

La jornada busca ofrecer a los niños y niñas de la ciudad una tarde especialmente pensada para ellos, con juegos, diversión y muchas sorpresas. Habrá castillos inflables, paseos en tren, merienda, muchos premios y la posibilidad de ganar una bicicleta nueva, como así también distintas propuestas y actividades para disfrutar en familia.

Además, la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad montará un espacio muy especial donde los pequeños podrán vivir la experiencia «Mini Bombero», mientras que Radio Alta Gracia tendrá también su propio stand dentro de la celebración llamado «La 103 por los Niños», sumándose a una tarde que contará además con propuestas recreativas y espectáculos para todas las edades.

El escenario tendrá como protagonistas al Payaso Crotón, las Guerreras Kpop y un gran show de Sofy, reconocida artista infantil de la televisión.

Además, para que todas las familias puedan participar, habrá transporte gratuito desde distintos puntos de la ciudad.

La iniciativa reúne el esfuerzo de la Municipalidad de Alta Gracia, 103.9 Radio Alta Gracia y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Alta Gracia, en una articulación que permite sumar recursos, propuestas y trabajo para brindar a los niños y niñas de la ciudad el festejo que se merecen.