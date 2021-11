Se viene el Concurso Provincial Falla 2021

La Secretaria de Gestión Pública, Turismo, Cultura y Deportes a través de la Dirección de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Alta Gracia invitan a los artistas plásticos profesionales, estudiantes de Bellas Artes, principiantes, autodidactas, aficionados, con edad mínima de 18 (dieciocho) años, a participar del CONCURSO PROVINCIAL DE PINTURA MANUEL DE FALLA, conforme las siguientes condiciones.

BASES Y CONDICIONES

El concurso está sujeto a las siguientes cláusulas:

La presente convocatoria será a partir del 1° de noviembre de 2021, y los trabajos serán receptados hasta el 21 de Noviembre de 2021 inclusive hasta las 19.00 hs en el Museo Manuel de Falla – Pellegrini 111 – Alta Gracia –

1-Destinatarios:

Artistas, profesionales, estudiantes de Artes, principiantes, autodidactas, aficionados, etc. a partir de los 18 años y sin límite de edad. Las propuestas pueden ser individuales o colectivas.

2-BOOK DE PRESENTACION de propuesta

Cada postulante, colectivo o grupo podrá presentar un solo proyecto, que constara de:

2.1 Ficha de datos: Nombre del responsable del proyecto o del colectivo (si lo tuviere).

Por cada integrante:

Nombre completo.

DNI.

Correo electrónico.

Teléfono de contacto.

2.2 Un CV Sintetizado, escrito con letra arial 10 con espaciado de 1,5 y como máximo será de una carilla A4.

2.3 Memoria descriptiva: realizar un desarrollo conceptual de la propuesta que aluda a los fundamentos y criterios sobre los cuales se basa su propuesta. Escrito con letra arial 10 con espaciado de 1,5 y como máximo será de una carilla A4.

2.4 Documentación de Obra:

Dos fotografías en alta resolución dibujos, planos, fotografías, renders, video o grabación de audio que den cuenta del proyecto cualquier otro elemento que facilite la comprensión acerca de la propuesta. Las imágenes deben estar integradas al PDF.

3- Premios:

NO Se establecen categorías, se premiara el proyecto No la trayectoria:

-Primer premio: $20.000 (veinte mil pesos argentinos)

-Segundo Premio: $15.000 (quince mil pesos argentinos)

-Tercer premio: $7.000 (siete mil pesos argentinos)

La Presentación de proyecto correrá por cuenta del proyectista (Montaje, traslado, puesta en escena, etc.)

La organización del presente concurso se RESERVA el derecho de la cantidad de proyectos, obras, etc. que se exhibirán el día Sábado 27 Noviembre de 2021– y el día de la premiación, será en el Museo Manuel de Falla el domingo 28 de noviembre a las 18:00 horas.

La UNICA obra adquisición será el 1° premio, las otras 2 (dos) obras, la Dirección de Turismo y Cultura se Reserva el Derecho de la difusión de la obra siendo la adquisición el/los autor/es.

4-El Jurado:

Estará compuesto por 3 (tres) miembros. Su decisión será inapelable, confeccionándose un acta con el voto obligatorio de cada uno de los integrantes, cuyas decisiones se tomarán por simple mayoría NO pudiendo quedar desierto. Los mismos, se reunirán entre los días 23 y 25 Noviembre de 2021 para decidir los ganadores.

Se designará además un Veedor a todos los efectos del presente Concurso, en representación de la Municipalidad de Alta Gracia.

5-CRONOGRAMA

-Publicación de la convocatoria: 1°de noviembre de 2021

-Inscripción: a partir del 1° de noviembre de 2021, las inscripciones serán a través del mail: [email protected]

-Comunicación de obras premiadas y seleccionadas: 24 al 26 Noviembre de 2021

-Recepción de obras: desde el 1 hasta 21 de noviembre de 2021 Los autores presentarán los trabajos terminados hasta las 19 hs. del día domingo 21 de Noviembre, en el lugar de inscripción (Museo Manuel de Falla).

-Presentación de obras y designación de premios El Concurso tendrá lugar el día domingo 21 de Noviembre mes de Falla, en conmemoración de los 145 años de su nacimiento y 75 de su fallecimiento y 51 aniversario del Museo Manuel de Falla, a partir de las 9,00 hs. en el Museo Manuel de Falla (Av. Carlos Pellegrini 1011 – Alta Gracia- Tel. 03547-429292.

Las Instalaciones del Museo Manuel de Falla estarán a disposición para aquellos que deseen trabajar in situ según cronograma previo, horario de apertura y cierre como así también medidas de bioseguridad e higiene establecidos al momento de la realización del presente programa.

Como cierre de la presente propuesta todas las obras se exhibirán en el foyer del Cine Teatro Monumental Sierras, desde el 27 de noviembre según medidas de bioseguridad e higiene.

Los autores deberán retirar sus obras durante el mes de Diciembre de 2021, a excepción del Premio Adquisición. Las obras no reclamadas hasta el 30 de diciembre quedarán a disposición de la Municipalidad de Alta Gracia, no pudiendo luego de esa fecha ser reclamadas.

6- Contacto para consultas: Mail: [email protected]

Las respuestas serán compartidas en la página Web: www.altagracia.gov.ar

7- Obras que no serán aceptadas y otras consideraciones:

-No serán consideradas a la hora de la premiación aquellas obras que no cumplan con los aspectos señalados en los puntos 1) y 2).

-Los organizadores velarán por la buena conservación de los trabajos, pero no se responsabilizarán por el deterioro, sustracción o pérdida de los mismos.

-Todo caso no previsto en el presente Reglamento será dirimido de forma inapelable por la Dirección de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Alta Gracia.

-El solo hecho de presentación e inscripción al Concurso implica el conocimiento y la total aceptación de estas bases de participación.

Dirección de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Alta Gracia

Mail: [email protected]

Web: www.altagracia.gov.ar

Instagram: agculturaviva

Facebook: museomanueldefalla

Museo Manuel de Falla. Pellegrini 1011, Alta Gracia, Tel (03547) 429292, todos los días de 9:00 a 19:00 hs.