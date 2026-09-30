Ubicado sobre la ruta C45, el hotel para adultos cuenta con habilitación vigente y se encuentra activo. Se abre la posibilidad para proyectos turísticos, residenciales o de salud.

El tradicional hotel para adultos Le Privé, ubicado en la zona de Sierras de Oro en Malagueño, Córdoba, fue puesto a la venta por un valor de U$S 1.600.000. La propiedad se encuentra en pleno funcionamiento sobre la Ruta C45 y cuenta con su habilitación comercial vigente.

La oferta inmobiliaria de Amayan Servicios Inmobiliarios incluye la totalidad del inmueble y su mobiliario completo, lo que permite la continuidad inmediata de la actividad. Un video con la venta del hotel se viralizó en las últimas horas y fueron cientos de cordobeses que recordaron al tradicional hotel alojamiento.

El predio abarca 7.875,76 metros cuadrados de terreno y suma 2.553 metros cuadrados cubiertos de construcción antisísmica.

de terreno y suma de construcción antisísmica. En cuanto a su infraestructura, el edificio dispone de 32 habitaciones con baño privado , de las cuales 8 poseen hidromasaje.

, de las cuales 8 poseen hidromasaje. Además, la edificación cuenta con 32 cocheras individuales, diseñadas para brindar acceso directo y privado a cada unidad.

Infraestructura estratégica y potencial de reconversión

Desde la comercialización del inmueble destacan el valor estratégico de la propiedad por su localización y la versatilidad de sus instalaciones.

«No estamos hablando solamente de un terreno o de una construcción. Estamos hablando de un inmueble en una zona estratégica y con múltiples opciones de desarrollo comercial», explicaron los voceros de la presentación en un video que se viralizó en Instagram.

Fuente: La Voz