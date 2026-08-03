La Municipalidad de Alta Gracia informa que inspectores municipales del Área de Transito y Seguridad Vial, secuestraron cuatro motocicletas en la madrugada del sábado 1° de agosto.

Los secuestros se realizaron en el marco de los controles permanentes que tiene lugar en la zona del Parque del Sierras Hotel, Bvd Pellegrini y Parque García Lorca.

Estos operativos continuarán como parte del plan de trabajo del área, por lo cual se recuerda a los conductores la importancia de cumplir con la normativa vigente y circular con toda la documentación necesaria y el rodado en condiciones reglamentarias.