Se realizará la «Semana del Teatro» en el Cine Monumental

Este miércoles 2 y hasta el viernes 4 de septiembre se lleva adelante la «Semana del teatro» en el Cine Teatro Monumental Sierras. La actividad está orientada a las instituciones educativas de la ciudad. Cronograma

Miércoles 2 Nivel Inicial 14 a 15.30 hs.

Padres y madres del Jardín Merceditas presentan la Obra: Una noche en el museo

Jueves 3 Nivel primario 9 a 11.30 hs.

Estudiantes de 4º grado de la escuela San Vicente de Paul presentan la Obra: «Aventuras en Nunca Jamás».

Estudiantes de 6º grado de la escuela San Vicente de Paul presentan “Murga Vicentina”.

Se presenta la Obra “Bichos raros” a cargo del grupo: Planazo! De la ciudad de Alta Gracia.

Viernes 4 Nivel secundario de 8.30 a 13 hs.

Se presentan 14 producciones que los y las estudiantes fueron trabajando durante el año para presentar en este encuentro.