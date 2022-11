Se presentará «El túnel, desde mi sangre», un libro que aborda sobre la violencia de género

Este viernes a las 19 horas se presentará en el Museo Manuel de Falla el libro «El túnel, desde mi sangre», una obra de Silvana Sturich. La publicación aborda sobre la violencia de género y fue reconocida el miércoles pasado por el Concejo Deliberante.

Silvana Sturich, oriunda de Anisacate, presentará este viernes un nuevo libro: El Túnel – Desde mi sangre. El evento se realizará en el Museo Manuel de Falla desde las 19 horas.

Cabe destacar que se trata de un nuevo libro de la autora, que ya presenta tres publicaciones previas. De hecho, a «El túnel» lo viene presentando en diversas localidades del Valle de Paravachasca desde hace unos meses.

La publicación se trata de una autobiografía donde aborda la violencia de género. La presentación en el Museo Manuel de Falla fue declarada por el Concejo Deliberante como Interés Cultural Municipal.

«Dudé en el momento de la impresión, había gente que quedaba involucrada, mis hijos puntualmente. Pero me abstuve al compromiso que tengo como mujer y como ser humano», manifestó Sturich en el recinto deliberante.

«Este libro, este transitar el túnel de violencia de género pasa por dos partes: por un lado, animarse a salir, estar conscientes que estamos en el túnel, mucha gente no lo está. Es independiente del género y de la edad. Por otro lado, el compromiso de hablar de algo muy íntimo. Lo hice como un acompañamiento, porque el respaldo principal de la violencia en nuestra sociedad es el silencio: de eso no se habla. Acá si se habla, me animé a ponerme en primera persona y lo quise compartir con el resto como una donación. A mí me pasó y yo salí, ojalá que sirva», expresó la escritora en una breve alocución.

Silvana Sturich es ingeniera y madre de siete hijos. «El túnel» es su tercera publicación y se aguarda una cuarta: «Oscuro I», donde se aborda la muerte.