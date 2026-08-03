La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático alertó por condiciones meteorológicas favorables para el desarrollo de incendios forestales. Se solicita extremar las medidas de prevención y evitar cualquier actividad que pueda generar focos ígneos.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil informa que el riesgo de incendios forestales para este lunes 3 es muy alto en la provincia de Córdoba, de acuerdo con el Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA).

Las condiciones meteorológicas, sumadas a la baja humedad y a la disponibilidad de vegetación seca, generan un escenario propicio para el inicio y la rápida propagación del fuego, por lo que se solicita a la población extremar las medidas de prevención.

El organismo recuerda que, bajo un índice Muy Alto, las condiciones para la propagación de incendios son críticas y cualquier foco puede expandirse rápidamente, especialmente en áreas serranas y de vegetación nativa.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático se recuerda que está prohibido realizar cualquier tipo de quema y se solicita a vecinos, productores y turistas actuar con la máxima responsabilidad para prevenir incendios.

Ante la presencia de humo o fuego, se debe dar aviso de inmediato al 100 (Bomberos) o al 0800-888-38346.