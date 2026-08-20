En el marco de las tareas preventivas y de seguridad vial desplegadas en la jurisdicción, personal policial llevó adelante un operativo de control vehicular y de personas en el sector del Puente 9 de Julio, ubicado en calle Champaña 50. Personal municipal procedió al secuestro de dos motocicletas y una camioneta Toyota Hilux

El procedimiento tuvo como objetivo verificar la documentación y las condiciones de circulación de los vehículos, además de reforzar las medidas de prevención para evitar la comisión de hechos delictivos.

Hasta las 11:30, fueron controlados 15 automóviles, 9 motocicletas y 24 personas. Como resultado del operativo, personal municipal procedió al secuestro de dos motocicletas, mientras que una camioneta Toyota Hilux fue secuestrada en el marco del Código de Convivencia Ciudadana (Ley 10.326).

El dispositivo contó con la participación y colaboración de personal municipal, desarrollándose las tareas de manera conjunta y preventiva.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de controles busca fortalecer la prevención, detectar infracciones y garantizar condiciones de mayor seguridad para quienes circulan por la zona.