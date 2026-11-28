El Gobierno de Alta Gracia informa que a partir de la tarde de este viernes de 27 de noviembre quedará habilitado el nuevo retorno en Avenida del Libertador frente al Monumento a San Martín, en el marco de las obras de remodelación de la icónica rotonda del sector.

La obra permitirá optimizar la circulación vehicular, contribuyendo a la seguridad vial y peatonal en un punto clave del tránsito en la principal arteria de la ciudad, sumando además nuevos espacios parquizados y tareas de embellecimiento.

Se solicita a la comunidad transitar con precaución, prestando especial atención a las indicaciones del personal y la señalética correspondiente.