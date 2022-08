Se aprobó la Comisión de Colectividades… con la oposición en contra

Este miércoles se aprobó la Comisión del próximo Encuentro de Colectividades, conformada semanas atrás. La oposición, por su lado, se pronunció en contra debido a que se trata, en su mayoría, de funcionarios y allegados municipales. «Han convertido una fiesta de todos en una subdelegación municipal», manifestó el bloque Alta Gracia Crece.

La lectura del mismo, estuvo a cargo de la viceintendenta de la ciudad y presidenta del Concejo, Cristina Roca. Al finalizar la lectura, quien tomó la palabra fue la concejal opositora, Amalia Vagni, quien recalcó que no hubo participación abierta de los vecinos en el armado de la comisión. «La asamblea parecía del gremio municipal y no una asamblea de convocatoria a una Comisión de Colectividades. La conformación de amplia no tiene, porque la mitad más uno, más uno, la integran secretarios, directores, empleados municipales», opinó.

La edil de Alta Gracia Crece manifestó que la presidencia de Daniel González, si bien no estaba mal debido a la experiencia del funcionario en el armado de Colectividades; también recaía sobre su figura el manejo del Cine Monumental Sierras en plena temporada turística.

«¿Cugno, salud? ¿Me pueden explicar qué tiene que ver Salud, cuando nos tendríamos que estar ocupando de la salud de toda la población durante todo el año? Defensa Civil de hecho ya va a estar, obvio que Defensa Civil durante esos días tiene aún más labor», arremetió Vagni sobre la participación de Martín Cugno, Director de Políticas Sanitarias y de Roberto Peralta, Coordinador de Defensa Civil.

«¿A dónde está la amplia participación? No le dieron una oportunidad a esos vecinos que con muchas ganas de conformar una comisión para ver si por lo menos le dan el vuelco que debe tener colectividades y hacer siempre lo mismo», opinó.

Luego tomó la palabra Ricardo Gonzalez, también edil de Alta Gracia Crece: «Vemos inconveniente en aquellos funcionarios que tienen que estar abocados a la tarea administrativa del municipio y que tengan que abocarse a actividades que tengan que ver con la Comisión. Se conformó una Comisión con empleados municipales, provinciales y creemos que el Ejecutivo no es capaz de incentivar a las organizaciones a participar, o le conviene que las organizaciones y la gente no participe».

Por su lado, Lucía Allende, también de Alta Gracia crece opinó: «Han convertido una fiesta de todos en una subdelegación municipal». Marcelo Jean fue el único concejal oficialista que no se expresó al respecto de la conformación de Colectividades.

Iván Poletta, quien suele contestar en este tipo de arremetidas de los opositores, tomó la palabra contestando a sus compañeros de Alta Gracia Crece, y haciendo referencia a la queja de que los vecinos no conforman la Comisión.

«Tuvieron dos años para juntar todas esas fundaciones, asociaciones y gente para decir ‘tenemos este aporte’. Quisiera saber cuántas gestiones se hicieron en estos cuatro u ocho años, para tratar de aportar con vecinos o comerciantes y llevárselos al intendente (…). Sí, algunos son funcionarios, todos son vecinos. En vez de estar celebrando que estamos volviendo a tener uno de los eventos más importantes en la grilla turística de la Provincia, estamos criticando el cómo y no ver qué pueden aportar. Siempre pasa lo mismo», contestó el concejal de Hacemos por Córdoba, Iván Poletta.

No obstante, pese al no acompañamiento del bloque opositor, la Comisión está conformada y llevará adelante el próximo Encuentro de Colectividades, que se celebrará en febrero.