Un automóvil Fiat Palio despistó este domingo al mediodía sobre la Ruta 5, a la altura del kilómetro 17, por causas que son materia de investigación.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:20, cuando personal policial se constituyó en el lugar y constató que el vehículo había perdido el control y salido de la carpeta asfáltica.

En el rodado circulaban tres hombres, de 64, 61 y 30 años. En el lugar trabajó un servicio de emergencias, que asistió a los ocupantes y constató que presentaban traumatismos varios, sin lesiones de gravedad.