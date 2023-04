Se trata de Jonathan Asua, quien cambió el nombre de la página de Facebook de «Punto Digital Villa San Isidro» a «Juntos Villa San Isidro». El cambio afectó a los vecinos, quienes se encontraron con que sus «Me Gusta» habían sido «robados» para simular un apoyo político partidario que en la mayoría de los casos, según dicen, no los representa.

Asua ha sido acusado por los vecinos de apropiarse de la cuenta de Punto Digital de la Comuna y convertirla en su propia página partidaria. La página «Punto Digital Villa San Isidro» cambió su nombre a «Juntos Villa San Isidro» el pasado 29 de marzo, y actualizó su foto de perfil exhibiendo un logo de «Juntos por el Cambio». La página fue creada el 1 de abril de 2019, durante la gestión de Asua como «Coordinador de Punto Digital».

Aunque la página ya no aparece en el buscador de Facebook, ni como el Punto Digital, ni como Juntos por el Cambio, el Punto Digital todavía mantiene una cuenta de «usuario». Asua, por su parte, tiene su propia fanpage con contenido creado desde hace años.

El cambio afectó a los vecinos, quienes se encontraron con que sus «Me Gusta» habían sido «robados» para simular un apoyo político partidario que en la mayoría de los casos, según dicen, no los representa. No obstante, en el uso de las redes sociales no es una maniobra fuera de lo común.