Saira Asúa se «despegó» de la interna peronista de Alta Gracia

La excandidata a viceintendenta en las últimas elecciones municipales por el Frente «Alta Gracia Somos Todos», como referenta de Barrios de Pie, aclara no fue «reclutada por Hacemos por Córdoba», como se publicó en un medio local. «Me parece terrible que se busque encasillar un trabajo tan extenso como el de Barrios de Pie», dijo.

A través de un comunicado Asúa explicó el posicionamiento político -partidario de la organización en estos momentos electorales PASO.

El Comunicado

«Fue reclutada por Hacemos por Córdoba» cierra una nota en un diario de la ciudad, basándose en suposiciones sobre nuestra postura respecto a las elecciones.

En el año 2019 El frente de todos supo construir la unidad que necesitábamos para arrebatarle de las manos el control de nuestros destinos a la derecha, basándose en consensos e incluyendo a todos los sectores que discuten y proponen un modelo de país más justo y soberano para todos y todas. Actualmente la gestión de Alberto Fernandez, de la cual somos parte, ha demostrado que apuesta al desarrollo nacional, provincial y local mediante acuerdos con los intendentes y con nosotrxs lxs militantes.

Es real que atravesamos un momento sumamente complicado tanto para el país como para la política, donde la lista del frente de todos en Córdoba no logra entusiasmarnos completamente, ya que no representa íntegramente a los espacios que lo construimos y militamos, además compartimos la visión de que es necesario transformar las viejas prácticas políticas sectarias, de amigos y enemigos que poco aportan al momento de generar cambios en la calidad de vida de lxs argentinos, pero también entendemos que es necesario fortalecer con el voto a un proceso que acompañe al proyecto de país, y a eso invitamos a quienes nos ven como una representación, a no abandonar nuestros lugares de militancia ni regalar el voto que echó a macri. Del desinterés que envuelve a estas elecciones se tienen que hacer cargo aquellos dirigentes que pasaron más tiempo en cafés que en los barrios con los vecinos.

Si bien hoy no formamos parte del equipo que organiza la campaña, seguimos trabajando y construyendo en el territorio, gestionando mediante el diálogo con el gobierno municipal, provincial y nacional pero jamás en tono individual, sino debatiendo y acordando para llevarle soluciones concretas a cada vecino y a cada vecina. Un claro ejemplo de ello fue la puesta en marcha del programa ARGENTINA UNIDA POR LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO, el cual generó nuevas fuentes de trabajo para los y las compañeras de la economía popular. Ese es nuestro objetivo como espacio, gestionar, articular y alzar la voz cuando creemos que algo es injusto o está mal.

Me parece terrible que se busque encasillar un trabajo tan extenso como el de barrios de pie, organización social a la que represento, reduciéndolo a un mero espacio que construye pensando solamente en lo electoral, invisibilizando lo que hacemos en el territorio los y las compañeras de los sectores populares y feministas los 365 días del año.

Es por eso que me llama la atención que me tilden de una cosa o de otra, porque en realidad confío en el proyecto al que nos sumamos en el año 2019, confío en cada compañera y compañero que nos acompañó en la campaña y en las decisiones de Alberto y Cristina, ya que solo a través del diálogo y generando acuerdo entre los distintos sectores que trabajamos pensando mucho más allá del periodo electoral, construiremos una argentina y una alta gracia para todxs.

Seguiremos apostando al trabajo colectivo y fortaleciendo a la economía popular para construir la vida que queremos»

TE PUEDE INTERESAR