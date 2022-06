Rutas paranormales: El aterrador relato del chofer que trasladó a la «mujer fantasma»￼

Cadena 3- Jorge, el camionero que vivió el extraño suceso, contó: «Mi compañero se acerca más y prende la barra de led y se encuentra con que estaba ahí colgada».

Habló uno de los choferes cordobeses que vieron la figura de una mujer colgada en la parte trasera de un camión en pleno movimiento y lograron captar las imágenes del extraño suceso ocurrido el último sábado por la madrugada en la ruta 34, camino a Totoras, en Santa Fe.

Luego de la amplia repercusión y revuelvo que causó el video en el que se observa la extraña situación, Jorge, el conductor del camión en el que se colgó la «mujer», envió un audio a un medio de Jesús María explicando lo que le pasó.

En ese sentido, contó que, en el trayecto en que todo ocurrió, «en esos 200 metros circulábamos a 60 kilómetros por hora de noche, no había nadie. En la mitad de esa recta veo a una mujer, a esa imagen, y cuando voy mirando por el espejo, desaparece».

Ante la multitud de comentarios que se generaron sobre el suceso, explicó, enfático: «Dicen que cómo puedo hacer para mirar 100 metros de noche; el que no conoce no puede hablar porque está todo iluminado ahí».

«Fue un momento que no apareció la chica y no apareció, y no la veía. Hago la segunda rotonda, bajo el vidrio y saco la cabeza para afuera para mirar y no la veía. Le mando un audio al último colega mío que venía media hora atrás. Pasa eso y lo llamo para que se apurara y se fijara si estaba la chica, por lo que me había pasado», siguió relatando.

En ese sentido, argumentó que, cuando el segundo chofer estaba llegando «no la veía a la chica por ningún lado». «Le digo yo que acelere el camión y se acerque al mío. Cuando él se va acercando me dice que no veía nada».

A todo esto, el conductor del camión principal señaló que en ese momento «ya estábamos circulando a 80 kilómetros por hora». Y siguió: «Se acerca más y prende la barra de led y se encuentra con que estaba ahí colgada. Cuando él se acerca, se queda quieta ahí».

Y, ya finalizando la historia, añadió: «Estábamos llegando al cruce de la ruta 34 y 91, donde hay unas vías del tren; cuando cruzamos las vías, ella pega el salto -dice mi colega de atrás- y desaparece automáticamente. Ahí fue cuando se corta el video porque el chofer de atrás se asusta».